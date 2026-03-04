Federico Fernández Montañez dialoga sobre seguridad con la iniciativa privada en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Representantes de la Iniciativa Privada en el municipio de Múzquiz sostuvieron una reunión en materia de seguridad y de acercamiento con el Fiscal General del Estado, Dr. Federico Fernández Montañez.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la comunicación entre el sector empresarial y las autoridades, así como la Procuración de Justicia y revisar las acciones emprendidas en el Estado y las regiones que lo conforman.

Roberto Guajardo Falcón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dio a conocer lo anterior y reconoció el trabajo realizado por el Gobierno del Estado, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas. Destacó que la coordinación con la Fiscalía ha permitido consolidar estrategias que brindan mayor confianza a la ciudadanía y al sector productivo.

Durante su intervención, subrayó la importancia de la cercanía entre sociedad y gobierno en sus tres niveles, tal como lo han señalado tanto el Fiscal como el Gobernador. "Sabemos lo ha dicho el propio fiscal y desde luego el mandatario estatal, la cercanía que existe entre la sociedad y los gobiernos en sus tres niveles, lo cual es el resultado que se necesita en materia de seguridad", expresó.

En la reunión, los empresarios reconocieron las acciones realizadas en el estado de Coahuila, así como la coordinación con la federación y el municipio de Múzquiz. Se destacó que estas acciones conjuntas han permitido mantener un entorno más seguro para la inversión y el desarrollo económico.

Finalmente, cada uno de los representantes de distintos sectores planteó inquietudes y propuestas al Fiscal General, las cuales fueron atendidas de manera puntual. El encuentro dejó patente la disposición de las autoridades para escuchar y trabajar de la mano con la iniciativa privada, consolidando así un frente común en favor de la seguridad y el bienestar de la comunidad.