Reunión ganadera para enfrentar el gusano barrenador

MÚZQUIZ, COAH.- En las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz se llevó a cabo una reunión con el sector ganadero para informar sobre el segundo barrido que se realizará en los ranchos particulares para combatir el gusano barrenador.

El encuentro se desarrolló durante la mañana del martes y tuvo como anfitrión al presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, Apolinar Guajardo Falcón, quien destacó el respaldo del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer las acciones dirigidas al sector ganadero.

El subsecretario de Desarrollo Rural en la Carbonífera, ingeniero Diego Elguezabal, señaló que la intención es organizar el segundo barrido que se realizará en los ranchos particulares, mediante una programación que permita atender de manera ordenada al ganado.

"Es muy importante organizarnos en cuestión de la agenda para no maltratar tanto el ganado", destacó el funcionario durante la reunión con los productores.

Durante el encuentro se explicó que, en caso de detectar gusano barrenador, los productores deberán reportarlo ante la autoridad competente y evitar omisiones.

Se aclaró que la detección de algún caso no implica poner en cuarentena al rancho, ya que el personal encargado del barrido preventivo se enfoca en atender a los animales mediante la aplicación del medicamento necesario para prevenir la incidencia de miasis, además de limpiar las heridas, evitar que continúe la afectación y realizar la fumigación correspondiente.

Finalmente, se destacó la importancia de programar los ranchos, establecer fechas y determinar cuáles productores ya están disponibles para comenzar los trabajos.

Asimismo, en caso de que algún rancho exceda su capacidad de atención debido a la cantidad de ganado, los propietarios podrán apoyar en las labores que sean necesarias para facilitar el desarrollo del operativo.