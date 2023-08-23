Roban afuera de Clínica 24

NUEVA ROSITA, COAH.- Visitantes y derechohabientes de la clínica 24 del seguro social denunciaron la ola de robos que se están registrando en el estacionamiento que se ubica en el exterior de hospital, donde fueron sustraídos una serie de acumuladores y como si esto fuera poco hasta un automóvil se robaron los amantes de lo ajeno.

Esta ola de robos se está registrando desde hace algunos días, lamentablemente la clínica no cuenta con cámaras de vigilancia en el exterior del seguro por lo tanto es difícil ubicar al o los presuntos responsables.

Porfirio Díaz uno de los tantos afectados señaló que hace un par de días trajo a consultar a un familiar dejó su camioneta en el estacionamiento exterior de la clínica, al regresar se percató que el acumulador no se encontraba de inmediato indagó con los vigilantes del hospital quienes dijeron desconocer sobre el particular.

Asimismo agregó que la semana pasada a un amigo le robaron el vehículo también del estacionamiento y hasta la fecha aún no lo ubica, ante esta situación hizo un llamado a las autoridades policíacas para que realicen rondines sobre el lugar principalmente por las noches y madrugada que es cuando se cometen los robos.

Debido a esta serie de robos de acumuladores, así como a interior de vehículos las personas que por necesidad acuden al hospital buscan lugares que cuenten con alumbrado público para evitar que se conviertan en víctimas de los amantes de lo ajeno.