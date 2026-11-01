Múzquiz celebra Día de Muertos con desfile de catrinas y altar

MÚZQUIZ, COAH.- El director de la escuela primaria "José María Morelos", profesor Roberto Ramos, informó que tienen preparado un desfile de catrinas en conmemoración al Día de Muertos, además de la realización del tradicional Altar de Finados.

Detalló que el desfile de catrines se desarrollará con la participación de alumnos, padres de familia y maestros, y se realizará del cuadro de la Nogalera a las instalaciones de la escuela durante la próxima semana.

El desfile de catrinas contará con la participación de 370 alumnos y 18 maestros.

Indicó que participarán aproximadamente 370 alumnos, así como un total de 18 maestros que integran la plantilla del plantel. Señaló que el objetivo es preservar las tradiciones mexicanas, y al culminar el desfile se tiene preparada la presentación de trabajos elaborados por los estudiantes.

El evento busca preservar las tradiciones mexicanas en la comunidad escolar.

Precisó que se presentarán calaveritas literarias con su vestimenta, tumbas y alebrijes, así como la presentación del altar de muertos, sin premiación como tal, solo la participación de la comunidad escolar y la proyección de la misma escuela.