Ejército Mexicano celebra con rodada motociclista en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de las festividades del mes de febrero dedicadas al Glorioso Ejército Mexicano, se celebró con gran entusiasmo la Primera Edición de la Rodada Motociclista 2026.

El recorrido inició en la ciudad de Acuña, Coahuila, atravesó Piedras Negras y culminó en el 14 Regimiento de Caballería Motorizado, ubicado en el Pueblo Mágico de Múzquiz donde se les ofreció un ameno convivio, compartiendo el pan y la sal.

La actividad se convirtió en un símbolo de unión y respeto hacia las fuerzas armadas, atrayendo a cientos de participantes y espectadores, de motoclub´s entre ellos el Club Forjados de Piedras Negras.

El General de la 47 Zona Militar, Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, informó que alrededor de 250 motociclistas se sumaron a la rodada, recorriendo más de 300 kilómetros de carretera.

El trayecto se desarrolló sin contratiempos, demostrando la organización y disciplina que caracterizan este tipo de eventos. La llegada al regimiento fue recibida con aplausos y muestras de apoyo hacia los participantes y hacia el Ejército Mexicano.

Al arribar al 14 Regimiento de Caballería Motorizado, los asistentes pudieron disfrutar de la participación del corredor artesanal de Múzquiz, que ofreció productos típicos de la región.

Además, se instaló una galería fotográfica que mostró las diversas acciones que realiza el Ejército Mexicano para garantizar la paz, la seguridad y el orden en el país, así como su labor humanitaria a través del Plan DN-III-E en situaciones de emergencia, lo cual fue apreciado por las familias que acudieron a la base de la milicia.

La jornada no solo se centró en la rodada, sino también en la convivencia con la comunidad. Las puertas del regimiento se abrieron para que los visitantes conocieran más de cerca la labor militar y disfrutaran de actividades culturales y recreativas.

El evento reforzó el vínculo entre la población y las fuerzas armadas, destacando la importancia de mantener viva la tradición de reconocer y celebrar al Ejército.

Finalmente, se anunció que este domingo el 14 Regimiento continuará con actividades abiertas al público, incluyendo la carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, competencia infantil.

Dicho evento iniciará entre las 9 y 10 de la mañana y premiarán a los tres primeros lugares en las categorías de 4 a 6 años, 7 a 9 años y 10 a 12 años. Con ello, las festividades se consolidan como un espacio de integración familiar y comunitaria en honor al Ejército Mexicano.