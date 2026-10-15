Desaparecen dos jóvenes en Múzquiz: Rodolfo González y Elías Ontivero

MÚZQUIZ, Coahuila.- Dos jóvenes están desaparecidos en el municipio de Múzquiz, por lo que sus familiares solicitan el apoyo de las autoridades policiacas y la ciudadanía para localizarlos.

Se trata de Rodolfo González, originario de Minas de Barroterán, de quien no se sabe nada desde hace una semana, y Elías Ontivero Puente, de Minas La Florida, quien salió de su domicilio y no ha regresado.

A través de redes sociales, Violeta González pidió el apoyo de los internautas y de la población en general para localizar a su hermano Rodolfo.

De acuerdo con sus familiares, la última información que tuvieron sobre el joven fue que se encontraba detenido en Múzquiz; sin embargo, posteriormente obtuvo su libertad, pero no regresó a su hogar.

Ante esta situación, solicitaron que cualquier información que ayude a localizarlo sea reportada a las corporaciones policiacas o comunicada directamente a sus familiares, quienes radican en Minas de Barroterán.

Por otra parte, también se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar al joven Elías Ontivero Puente, habitante del mineral de Minas La Florida.

Se solicita a quienes lo hayan visto o cuenten con información sobre su paradero que se comuniquen al número telefónico 861 128 9960, ya que su familia lo busca desesperadamente.

La colaboración de la población es importante para ayudar a ambas familias a localizar a sus seres queridos; por ello, a través de Protección Civil Municipal también se unen a la búsqueda.