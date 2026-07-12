Rosy Mejía mantiene viva la memoria de Rolando Alcocer Soria

NUEVA ROSITA, COAH.- A dos décadas de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Rosy Mejía, viuda del minero Rolando Alcocer Soria, aseguró que mantiene viva la esperanza y la fe de recuperar los restos de su esposo, quien permanece atrapado desde el accidente ocurrido en febrero de 2006.

En el marco del Día del Minero, la mujer recordó que esta fecha tiene un significado especial para su familia, pues su esposo participaba cada año en las celebraciones organizadas en esta ciudad para reconocer a quienes se dedican a la producción de carbón.

Explicó que Rolando Alcocer Soria era trabajador sindicalizado de la Sección 13 de Nueva Rosita y siempre manifestó un profundo orgullo por pertenecer al gremio minero.

Señaló que las festividades eran motivo de convivencia familiar y que hoy continúan celebrándolo para mantener vivo su legado.

"Festejamos a nombre de él para que vean que todavía existe el legado minero y que nosotros seguimos luchando por su recuperación", expresó.

Rosy Mejía también reconoció el respaldo que, afirmó, ha recibido del dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, desde el inicio de la tragedia. Señaló que nunca las ha dejado solas y que el acompañamiento ha sido permanente.

"A mí fue a la primera que me apoyó moralmente porque recurría al gremio y hasta la fecha sigue respaldándonos no nada más en este día, sino los 365 días del año", sostuvo.