Ex futbolista Salvador Cabañas inspira a jóvenes en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El reconocido ex futbolista paraguayo, Salvador Cabañas Ortega, arribó la mañana de este miércoles al municipio de San Juan de Sabinas, donde encabezó una serie de actividades con jóvenes y aficionados al deporte.

Su visita generó gran expectativa entre la comunidad, que lo recibió con entusiasmo y admiración por su trayectoria en el fútbol internacional.

Como parte de su agenda, Cabañas Ortega presidió una conferencia motivacional dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria "Profesor Fortunato Gutiérrez Cruz". En su mensaje, el ex delantero compartió experiencias de vida y resaltó la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia para alcanzar metas personales y profesionales.

Además de su encuentro con los estudiantes, la estrella del fútbol, quien alcanzó su mayor fama y rendimiento en los años del 2006 al 2010, se reunió con aficionados e integrantes de ligas locales de fútbol, quienes aprovecharon la oportunidad para convivir con él y escuchar consejos sobre el desarrollo deportivo.

La presencia de Cabañas fue considerada un estímulo para los jóvenes que sueñan con destacar en el balompié. Al evento asistieron autoridades educativas y el empresario neorrocitense Adolfo Garza, conocido por su constante respaldo a las actividades deportivas en la región.

Su participación reafirmó el compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la formación integral de la juventud. Adolfo "Fofo" Garza, quien se ha caracterizado por brindar apoyo total al deporte en San Juan de Sabinas, destacó la relevancia de contar con figuras como Salvador Cabañas para motivar a las nuevas generaciones a seguir adelante.

La jornada concluyó con un ambiente de convivencia y reconocimiento hacia el esfuerzo de quienes promueven el desarrollo deportivo en el municipio.