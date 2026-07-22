Cabildo de San Juan de Sabinas aprueba acuerdos para el desarrollo municipal

NUEVA ROSITA, COAH.- El Cabildo del Municipio de San Juan de Sabinas aprobó una serie de acuerdos durante la 38.ª Sesión Ordinaria para fortalecer la administración municipal, entre ellos acciones relacionadas con temas financieros correspondientes al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026 de los meses abril, mayo y junio, la organización del Reinado de Nueva Rosita y la integración del Comité de Adquisiciones.

El alcalde destacó que, los acuerdos aprobados buscan garantizar un manejo responsable y transparente de los recursos públicos, además de fortalecer la operación del Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, señaló que en el municipio se trabaja con unidad y armonía para impulsar acciones que respondan a las necesidades de la población y consoliden el desarrollo de San Juan de Sabinas.

El edil informó además que, el Gobierno Municipal continuará reforzando las acciones para atender la infraestructura de drenaje, con el propósito de mejorar los servicios públicos y responder a una de las principales demandas de la ciudadanía.

Indicó que las obras y proyectos en esta materia seguirán avanzando conforme a la planeación establecida por la administración municipal durante su gobierno.

El alcalde reiteró que el Ayuntamiento mantendrá una coordinación permanente entre las distintas áreas para impulsar programas y acciones que fortalezcan el desarrollo del municipio.

Además, destacó, el trabajo que realiza el Cabildo de la administración municipal 2025-2027 todo para llevar a buen término las finanzas sanas del Municipio de San Juan de Sabinas.