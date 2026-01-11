Ulises Cárdenas lanza programa Banco de Materiales en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El coordinador municipal del programa MEJORA en el municipio de San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas Herrera, anunció la apertura del programa "Banco de Materiales", una iniciativa que busca apoyar a las familias con insumos a bajo costo para mejorar sus viviendas.

Cárdenas Herrera destacó que el programa está dirigido a toda la ciudadanía sin distinción de colores o afiliaciones políticas, y que a partir del próximo lunes 12 de enero se comenzará a recibir a los interesados en las oficinas de MEJORA, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Durante el anuncio, el funcionario agradeció el respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, así como del coordinador general de MEJORA, Gabriel Elizondo Pérez, por hacer posible esta gestión que beneficiará a numerosas familias de San Juan de Sabinas.

El programa contempla la entrega de paquetes de cemento compuestos por 10 bultos de 50 kilogramos cada uno, a un costo accesible de 2 mil 200 pesos.

Los beneficiarios registrados podrán recibir el apoyo en un plazo máximo de cinco días posteriores a su inscripción.

Finalmente, Cárdenas Herrera informó que el programa estará vigente durante todo el mes de enero. El único requisito para acceder al beneficio es ser residente del municipio y presentar un comprobante de domicilio vigente.