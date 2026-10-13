Programa De Aquí Pa´ Delante: apoyos vehiculares en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah. - A través de un programa "De Aquí Pa´ Delante", el municipio de San Juan de Sabinas hizo entrega, mediante devolución gratuita, de mil 197 apoyos vehiculares entre licencias de conducir, placas, tarjetas de circulación y motocicletas retenidas, informó el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, licenciado Luis García.

Detalló que el programa contempla la entrega de 682 licencias de conducir, 393 placas para automóviles y motocicletas, 90 tarjetas de circulación y 53 motos que se estarán entregando en este periodo.

Recalcó que detrás de estas cifras hay una oportunidad para apoyar la economía familiar, recuperar documentación y vehículos, y asumir el compromiso de circular en regla, respetando las disposiciones de tránsito.

Reconoció la iniciativa del alcalde Ulises Cárdenas, así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las familias y a la seguridad en Coahuila.

Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, reiteró el compromiso de trabajar con mayor proximidad, mantener la comunicación con la ciudadanía y fortalecer la confianza entre la población y las autoridades, como lo ha instruido el alcalde.

Finalmente, señaló que la seguridad la construimos todos e invitó a las personas beneficiarias a corresponder a este apoyo con responsabilidad, respeto al reglamento de tránsito y disposición para seguir trabajando en equipo con las autoridades.