Oscar Ríos entrega nueva pavimentación en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión de 974 mil 193 pesos, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas llevó a cabo la entrega de una nueva obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Pinos de la colonia Dávila.

Esta acción fue posible gracias a los recursos del programa REPUVE y representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura urbana del municipio.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez encabezó el acto inaugural acompañado de funcionarios y regidores de la administración 2025-2027, donde realizó el tradicional corte de listón.

Durante su intervención, el edil destacó que dicha obra es parte de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. "Este es un compromiso más cumplido. Poco a poco vamos avanzando con estas obras por el bien de todas las familias que habitan este municipio", expresó.

Ríos Ramírez subrayó que su administración ha optado por utilizar concreto hidráulico en la mayoría de las mejoras que realizan en las arterias, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad.

"Queremos que se note el trabajo realizado y que perdure por muchos años, que la gente recuerde que estas obras se realizaron en la administración que hoy gobierno. Sabemos que falta un tramo más, pero el próximo año esperamos concluir con el pavimento de toda esta calle", afirmó.

El alcalde también reconoció el esfuerzo de su equipo de trabajo, destacando su compromiso y eficiencia. Añadió que la ciudadanía ha respondido positivamente a las acciones emprendidas y anunció que en este mismo sector se pondrá en marcha un programa de modernización del alumbrado público, que incluirá el reemplazo de lámparas de sodio por luminarias LED.

Por su parte, Miguel Ángel Fraire, vecino beneficiado, agradeció al alcalde por la obra, resaltando su importancia y durabilidad para las futuras generaciones.

Finalmente, el arquitecto Jesús Ramiro Sosa Ayala, ofreció una explicación técnica sobre los trabajos realizados, destacando la calidad de los materiales y el impacto positivo en la movilidad y seguridad de los automovilistas en dicho sector.