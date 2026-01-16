Guardia Nacional y Óscar Ríos trabajan juntos por la seguridad de San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Con el firme compromiso de fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de San Juan de Sabinas, el alcalde Óscar Ríos Ramírez sostuvo una reunión de trabajo con el Coronel Arturo Hernández Cedeño, Comandante de la Guardia Nacional.

Durante el encuentro, se refrendó la voluntad de mantener y fortalecer la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— como eje fundamental para la prevención del delito, la vigilancia y la construcción de entornos más seguros.

El alcalde Óscar Ríos destacó que estas acciones se realizan en plena sintonía con la estrategia integral de seguridad que impulsa el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, cuyo liderazgo ha sido clave para consolidar un trabajo ordenado, firme y con resultados en favor de la paz social en Coahuila.

Asimismo, se reconoció el respaldo y la presencia de la Guardia Nacional como un componente esencial para reforzar las labores de seguridad en el municipio, reiterando el compromiso de sumar esfuerzos, compartir información y actuar de manera coordinada para proteger a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas reafirma que la seguridad es una prioridad, y continuará trabajando de manera constante y responsable, en coordinación con el Estado y la Federación, para preservar la paz, el orden y el bienestar de todas las familias del municipio.