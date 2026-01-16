Saltillo activa acciones preventivas por frente frío 29

SALTILLO, COAHUILA.- Con motivo del ingreso del frente frío número 29 a la región, el Gobierno Municipal de Saltillo activó acciones preventivas a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población ante el descenso de las temperaturas.

La dependencia informó que para este sábado se espera una temperatura mínima de 7 grados centígrados durante las primeras horas del día, con el ingreso del sistema frontal al mediodía, lo que provocará una temperatura máxima aproximada de 15 grados centígrados.

Para el domingo, se prevé una temperatura mínima cercana a 1 grado centígrado alrededor de las 6:00 de la mañana, mientras que por la tarde se alcanzaría una máxima de hasta 16 grados centígrados.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que el personal operativo se encuentra realizando recorridos preventivos y acciones de apoyo para atender cualquier situación de riesgo, principalmente con personas en situación vulnerable.

El funcionario municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a protegerse del frío, abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, así como bebidas calientes, y evitar cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, recomendó no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las viviendas; revisar el correcto funcionamiento de los calentadores, y mantener los espacios ventilados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

De igual manera, exhortó a proteger tuberías y medidores con materiales adecuados como periódico, plástico o hule espuma, evitando el uso de tela o cartón, y dejando la carátula del medidor descubierta.

Para la atención de personas en situación vulnerable, se mantienen habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad.

En la Zona Centro se encuentran el Grupo Ermita AA, ubicado en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en la calle Melchor Múzquiz 472.

El albergue Morir Para Empezar a Vivir se localiza en la calle Primo de Verdad 120, en la colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, de la colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, de la colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.