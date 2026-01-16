Secretaría del Trabajo de Coahuila reactiva ferias de empleo en enero

SALTILLO, COAH.- A finales de enero y durante los primeros días de febrero, la Secretaría del Trabajo de Coahuila retomará la organización de ferias de empleo en distintos municipios del estado, donde tan solo en Saltillo y Torreón se prevé la oferta de al menos mil vacantes por jornada.

Ferias de empleo en Coahuila

La titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, señaló que la actividad productiva de las empresas se normalizó desde la semana pasada, lo que permitió retomar el contacto con la Secretaría para solicitar personal en diversas áreas operativas.

La funcionaria destacó que durante el año pasado se llevaron a cabo 20 ferias de empleo, y que en este 2026 el proceso de captación de vacantes ya se encuentra en marcha, luego del regreso del personal y el acercamiento con el sector empresarial.

Oferta laboral en Saltillo y Torreón

Asimismo, informó que a lo largo del 2025 se presentaron alrededor de 18 mil vacantes en diferentes municipios de la entidad, reflejando el dinamismo del mercado laboral en Coahuila.