Accidente de automóvil deja un herido en Sabinas: CFE afectada

SABINAS, COAH.- Durante la madrugada de este martes, un fuerte accidente se registró en la zona centro, cuando un automóvil Nissan March se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente terminó contra la fachada de una vivienda ubicada sobre la calle Ocampo, entre Independencia y 5 de Mayo.

El conductor, un hombre cuya identidad no fue revelada, resultó con lesiones de gravedad tras el choque. Testigos señalaron que el estruendo despertó a vecinos del sector, quienes solicitaron el apoyo inmediato de cuerpos de emergencia. El lesionado fue trasladado a un hospital de la región para recibir atención médica especializada.

A pesar de la magnitud del accidente, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Sabinas. La falta de información oficial ha generado inquietud entre los habitantes, quienes piden mayor transparencia sobre las causas del percance y el estado de salud del afectado.

El impacto contra el poste de la CFE provocó la interrupción del suministro eléctrico en varios sectores de la ciudad, dejando sin energía a familias y negocios durante varias horas de la madrugada. Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al sitio para realizar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio.

Este accidente se suma a la lista de hechos viales ocurridos en la región durante la temporada decembrina, donde las autoridades han reiterado el llamado a conducir con precaución, evitar el exceso de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol, con el fin de prevenir tragedias que ponen en riesgo la vida y el bienestar de la comunidad.