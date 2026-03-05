Tormentas eléctricas y granizo amenazan a Sabinas, advierte Protección Civil

SABINAS, COAH.- La noche del miércoles, una fuerte granizada sorprendió a los automovilistas que transitaban por la carretera federal 57 en el tramo Hermanas-Sabinas, generando gran expectación en redes sociales donde se difundieron imágenes y videos del fenómeno meteorológico.

Ante esta situación, las dependencias de Protección Civil en los municipios tanto de la Región Centro como Carbonífera exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales relacionados con los pronósticos del clima, debido a la posibilidad de nuevas tormentas.

En este municipio el licenciado Sebastián Jaime Arellano, titular de Protección Civil, informó que, actualmente se realizan lecturas de pronósticos meteorológicos tras el acontecimiento registrado recientemente.

Señaló que el monitoreo es constante y que se busca anticipar cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo a la población, especialmente en zonas de tránsito frecuente como la carretera federal.

Agregó que, han emitido además un comunicado oficial ya que, para este jueves por la tarde, se espera la formación de una tormenta con actividad eléctrica y vientos fuertes, además de la probabilidad de formación de granizo.

La dependencia subrayó que se mantiene vigilancia sobre las celdas de tormenta que pudieran desarrollarse, con el compromiso de informar a la ciudadanía con al menos dos horas de anticipación si existe la posibilidad de caída de granizo.

Jaime Arellano explicó que, si bien los pronósticos permiten identificar con certeza la presencia de rayos, vientos y lluvias, el granizo es un fenómeno más difícil de predecir con exactitud.

Por ello, insistió en la importancia de que la población se mantenga informada a través de los boletines oficiales y evite difundir rumores que puedan generar alarma innecesaria.

Finalmente, el titular recordó que aún faltan frentes fríos por ingresar al país, lo que implica cambios climáticos significativos en la región. En este sentido, reiteró el llamado a la ciudadanía sabinense para estar preparada y seguir las recomendaciones oficiales, con el objetivo de prevenir riesgos y proteger la integridad de las familias.