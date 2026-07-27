Secretaría de Salud implementa cerco sanitario en Múzquiz: rickettsiosis sospechosa

MÚZQUIZ, COAH.- La Secretaría de Salud implementó el pasado fin de semana un cerco sanitario en el barrio El Alto, del Pueblo Mágico de Múzquiz, luego de detectarse un caso sospechoso de rickettsiosis en una persona.

Como parte de las medidas preventivas, personal de la dependencia llevó a cabo acciones orientadas a reducir la presencia de garrapatas, principales transmisoras de esta enfermedad, con el objetivo de disminuir el riesgo para la población.

Cabe señalar, este tipo de operativos se realizan de manera constante en distintos sectores del municipio para prevenir afectaciones severas a la salud derivadas de la posible transmisión de rickettsiosis. Entre las acciones emprendidas destaca la fumigación de áreas identificadas como de mayor riesgo, además de otras medidas encaminadas al control del vector.

Las autoridades de salud, en reiteradas ocasiones han exhortado a la población a mantener limpios los patios y viviendas, revisar periódicamente a las mascotas y reportar la presencia de garrapatas para contribuir a la prevención de la enfermedad.

Por lo pronto, la Secretaría de Salud mantiene las labores de fumigación y vigilancia epidemiológica en el sector, mientras continúa el seguimiento al caso sospechoso detectado en el barrio El Alto.