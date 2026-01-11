Padre Jorge Luis Sesatty invita a la comunidad a prepararse para la Cuaresma

NUEVA ROSITA, COAH.- La comunidad católica se prepara con fervor para la llegada de la Cuaresma y la posterior celebración de la Semana Santa, informó el padre Jorge Luis Sesatty Flores, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Estas fechas representan un periodo de reflexión, penitencia y renovación espiritual para los creyentes.

El sacerdote señaló que, una vez concluidas las festividades navideñas, se dará inicio a los preparativos correspondientes a la Cuaresma. Este tiempo litúrgico marca el comienzo de un nuevo ciclo de actividades religiosas, en el que se espera la participación activa de todos los fieles para llevar a cabo las tradiciones y ceremonias propias de la temporada.

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Cuaresma dará inicio el próximo 18 de febrero con el tradicional Miércoles de Ceniza. Posteriormente, la Semana Santa comenzará en la primera semana de abril, incluyendo los días más significativos: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.

El padre Sesatty Flores hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche este tiempo como una oportunidad de acercamiento con Dios. "Es momento de reconocer que necesitamos de su misericordia, de su perdón y, sobre todo, de participar con devoción en cada una de las celebraciones", expresó.

Finalmente, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús reiteró su invitación a todos los creyentes a sumarse a las actividades litúrgicas que se organizarán durante estas fechas, con el propósito de fortalecer la fe y la unidad de la comunidad.