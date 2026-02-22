Diego Garduño Guzmán informa sobre sentencia a Diana N en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Diego Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, informó que Diana N, acusada del homicidio de un joven originario de Minas de Barroterán, fue sentenciada a 2 años con 8 meses de prisión.

El fallo se dio tras concluir el proceso judicial que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, Acusatorio y Oral. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, el juicio oral finalizó una vez agotados los ofrecimientos de prueba y las declaraciones testimoniales, mismas que se realizaron bajo las reglas del interrogatorio y contra interrogatorio. Con ello, se cerró la etapa probatoria que permitió al tribunal de enjuiciamiento contar con los elementos necesarios para emitir su resolución.

Cabe señalar que, tras realizarse las exposiciones de los alegatos tanto de apertura como de clausura, en los que las partes presentaron sus argumentos y, posterior al análisis correspondiente, el tribunal de enjuiciamiento determinó emitir un fallo condenatorio en contra de la acusada. El delegado explicó que, tras la sentencia, se procedió a la etapa de individualización, por lo que será el tribunal quien determine la forma en que se aplicará la penalidad.

Finalmente, se dio a conocer que la definición quedará establecida la próxima semana, una vez que el tribunal concluya con el proceso de individualización. Con ello, se cerrará formalmente el caso que ha generado atención en la Región Carbonífera. Fue en agosto del 2024 cuando Diana, al encontrarse en una reunión acompañada de Antonio, accionó de forma accidental un arma de fuego, dando muerte al joven.