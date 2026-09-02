Dos explosiones en Saltillo dejan un muerto y seis heridos

SALTILLO, COAH.- Dos explosiones registradas este miércoles en distintos puntos de Saltillo dejaron un saldo de un muerto y al menos seis lesionados, además de daños materiales y movilización de cuerpos de emergencia.

El primer estallido ocurrió minutos antes de las 12:00 horas en el negocio de tortas "Tortas Alex", ubicado en el cruce de Chihuahua y bulevar Venustiano Carranza, en la colonia República.

La explosión dejó cuatro personas lesionadas y provocó daños considerables en los establecimientos de una plaza comercial, donde también operaban una heladería y un laboratorio.

De acuerdo con los primeros indicios, el accidente ocurrió mientras trabajadores realizaban maniobras para abastecer un tanque estacionario con capacidad superior a 500 litros.

Durante el proceso se habría generado una acumulación de gas que posteriormente provocó el estallido.

El teniente Gabriel, de Bomberos de Saltillo, señaló que al arribar al sitio encontraron una pipa de gas y daños visibles en los locales.

"Ya no había más riesgo adicional en cuanto al gas", indicó el elemento.

Precisó que no podía determinar si el origen estuvo relacionado con una mala maniobra o una posible falla en la instalación, por lo que corresponderá a las autoridades establecer la causa.

Paramédicos de Cruz Roja y SAMU atendieron a los lesionados. Al menos tres fueron trasladados a distintos hospitales, mientras que una cuarta persona acudió por sus propios medios a valoración.

Dos de los lesionados localizados inicialmente eran hombres y fueron trasladados en código rojo.

Los establecimientos de la plaza fueron evacuados de manera preventiva mientras los cuerpos de emergencia descartaban riesgos adicionales.

Bomberos informó que, en una primera revisión, no detectó afectaciones estructurales de consideración en los locales aledaños. La valoración deberá ser confirmada por Protección Civil.

La Policía Municipal mantuvo bajo resguardo el inmueble, mientras personal de Protección Civil Municipal y Estatal, así como de la Fiscalía General del Estado y Servicios Periciales, realizó diligencias para determinar las causas del estallido.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, informó que el hecho derivará en una revisión de establecimientos relacionados con el manejo de hidrocarburos y negocios ubicados en zonas consideradas de riesgo.

Explicó que la Ley de Protección Civil del Estado permite revisar establecimientos ubicados dentro de un perímetro de 500 metros alrededor de gaseras y gasolineras, para verificar que cuenten con programas de Protección Civil y medidas de seguridad.

Durán llamó a los propietarios de negocios ubicados en esas zonas a acercarse a Protección Civil y cumplir con las disposiciones correspondientes.

El funcionario señaló que existen más de 140 prestadores de servicios que pueden apoyar a los establecimientos en la elaboración de programas y medidas preventivas.

También indicó que en Coahuila existen más de 150 gaseras y que, por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez, se reforzarán las acciones de revisión para detectar y reducir riesgos para la población y su patrimonio.

La heladería y el laboratorio ubicados junto al negocio permanecerán cerrados este miércoles. Su reapertura dependerá de los dictámenes de la Fiscalía y de las posteriores revisiones de Protección Civil.

MUERE HOMBRE EN SEGUNDA EXPLOSIÓN

Horas antes, otra explosión se registró en el fraccionamiento San Alberto, donde murió José González, de 66 años, y dos personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió tras una acumulación de gas en una de las habitaciones de un domicilio.

Los lesionados serían trabajadores de una empresa de gas y el propietario de la vivienda, quien lamentablemente perdió la vida.

Autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

La información disponible hasta el momento señala que las causas de esta otra explosión también se encuentran bajo investigación.