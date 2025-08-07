Presidente municipal de San Juan de Sabinas supervisa eficiencia en Oficina de Enlace de la SRE

Como parte de su compromiso con la eficiencia administrativa y la atención directa a la ciudadanía, el presidente municipal de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, realizó este jueves una visita de supervisión a la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicada en la Presidencia Municipal.

Durante el recorrido, el alcalde constató el buen funcionamiento de esta dependencia, reconoció el profesionalismo del personal que ahí labora y dialogó con el titular de la oficina, Lic. Pedro Luis Hernández Hernández, para revisar los procesos y necesidades operativas que permitan fortalecer aún más este servicio fundamental.

"Visitar personalmente cada área del gobierno municipal no solo nos permite conocer de cerca su funcionamiento, sino también valorar y reconocer el esfuerzo diario de nuestras y nuestros colaboradores. Esta oficina es un claro ejemplo de eficiencia, orden y compromiso con la ciudadanía", expresó el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

El edil destacó que el personal de esta oficina se mantiene en constante capacitación, alineado a los lineamientos y estándares que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que garantiza un servicio ágil, confiable y de calidad a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que esta oficina no solo brinda un servicio esencial como lo es la expedición del pasaporte mexicano, sino que también representa una fuente de ingresos para el municipio, ya que genera recursos que se canalizan directamente a obras y acciones sociales en beneficio de la población.

Con una capacidad para atender más de 100 citas diarias, esta oficina no solo da servicio a los habitantes de San Juan de Sabinas, sino también a personas de distintas regiones del estado de Coahuila e incluso de otras entidades del país, consolidándose como un centro regional de atención eficiente.

En esta visita, el presidente municipal estuvo acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, quien destacó también la importancia de mantener contacto directo con todas las áreas del gobierno para impulsar mejoras constantes y asegurar el bienestar de las y los ciudadanos.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cercano a su gente, garantizando servicios de calidad y administraciones transparentes, funcionales y con visión ciudadana.