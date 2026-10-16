Club Rotario Centenario entrega sillas PCI a niños en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Con el propósito de mejorar la calidad de vida de niñas y niños que requieren apoyos especializados para su movilidad y comodidad, el Club Rotario Centenario de Nueva Rosita, en coordinación con el DIF Coahuila, realizó la entrega de sillas PCI.

Esta acción solidaria refleja el valor de trabajar unidos para atender las necesidades de quienes más lo necesitan y brindar mejores condiciones de bienestar a la niñez y a sus familias.

El beneficio fue posible gracias a las gestiones realizadas ante la Fundación del Empresariado Coahuilense, por medio del Club Rotario de Saltillo, sumando esfuerzos y voluntades para acompañar a las familias en los retos que enfrentan diariamente.

Más allá de la entrega de un apoyo funcional, estas sillas representan una oportunidad para favorecer la comodidad de las niñas y los niños, facilitar su movilidad y contribuir a su participación en las actividades cotidianas, de acuerdo con sus necesidades particulares.

Para las familias beneficiadas, contar con este tipo de herramientas significa disponer de un apoyo importante en el cuidado diario. Por ello, acciones como esta cobran un valor especial al poner en el centro a las personas y reconocer la importancia de generar condiciones que favorezcan su desarrollo.

El Club Rotario Centenario de Nueva Rosita destacó la importancia de la colaboración entre organizaciones e instituciones para hacer posible que estos apoyos lleguen a quienes los necesitan, agradeció a la Fundación del Empresariado Coahuilense, al Club Rotario de Saltillo y al DIF Coahuila y reiteró que el servicio a la comunidad es una de las principales razones de ser del movimiento rotario.