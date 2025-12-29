Palaú: SIMAS aconseja proteger tuberías y medidores de agua

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con la llegada de la temporada invernal, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en Palaú emitió una serie de recomendaciones para evitar daños en la infraestructura doméstica de agua potable.

Armando Solís, coordinador del organismo, instó a los usuarios a proteger sus tuberías para prevenir fugas que podrían derivar en el desperdicio del fluido.

El funcionario también subrayó la importancia de resguardar adecuadamente los medidores de agua, ya que son especialmente vulnerables a las bajas temperaturas.

Para orientar a la ciudadanía, en las oficinas de SIMAS se exhibe un prototipo de medidor protegido, con el fin de mostrar la forma correcta en que deben ser cubiertos sin afectar su funcionamiento.

"La intención es evitar fugas en los marcos del aparato, lo cual representa un desperdicio de agua que puede evitarse con medidas simples de prevención", explicó Solís.

Añadió que estas acciones no solo ayudan a conservar el recurso hídrico, sino que también previenen daños que podrían requerir reparaciones costosas.

En Palaú, el padrón de usuarios de SIMAS asciende a aproximadamente cinco mil personas, por lo que el llamado a la prevención busca tener un impacto amplio en la comunidad.

Solís enfatizó que es fundamental dejar libre la parte de lectura del medidor, para evitar obstrucciones o problemas como empañamiento de la mica que dificulten la correcta medición del consumo.

Finalmente, el coordinador reiteró que estas recomendaciones son parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el buen funcionamiento del sistema de agua potable durante el invierno.

Invitó a los usuarios a acercarse a las oficinas de SIMAS para recibir orientación personalizada y conocer el modelo de protección sugerido.