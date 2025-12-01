Suspenden desalojo de adulto mayor en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La ejecución de un juicio ejecutivo mercantil que implicaba el desalojo de un adulto mayor de su propio hogar, fue suspendida este lunes por el Poder Judicial.

La diligencia, que se desarrollaba en una vivienda del barrio El Porvenir, podría reanudarse en fecha próxima si así lo determina el juez encargado del caso y lo considera procedente el actuario.

El intento de desalojo generó preocupación entre vecinos y familiares, ya que el afectado, identificado como José N, vive en situación vulnerable y presenta una discapacidad.

De acuerdo con su hija, María Magdalena N, el conflicto se originó por un préstamo de 3 mil pesos que su padre no solicitó, pero que derivó en una demanda que ahora exige el pago de 40 mil pesos.

Según la versión de la familia, el préstamo fue solicitado por la madre de María Magdalena, quien intentó saldar la deuda en su momento, pero la acreedora, Eva Dolores N, se negó a recibir el dinero.

La situación escaló hasta el punto de que se le retiraron las escrituras originales del inmueble, lo que derivó en la orden de desalojo.

Durante la diligencia, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para supervisar el procedimiento.

Sin embargo, la intervención de vecinos del barrio El Porvenir fue clave para evitar que se concretara el desalojo, mostrando solidaridad con la familia afectada.

La ciudadana María Magdalena N hizo un llamado público para que se revise el caso con sensibilidad y justicia. "Están abusando de esta situación y yo pido ayuda para mi padre", expresó, al tiempo que agradeció el respaldo de la comunidad que impidió que su padre fuera echado a la calle.