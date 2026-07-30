Talleres de belleza y costura en Múzquiz por Luis Fernando Santos

MÚZQUIZ, COAH.- El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impartirá talleres de belleza, colocación de uñas acrílicas y costura, entre otras actividades, con el propósito de brindar herramientas para el autoempleo y fortalecer la economía de las familias de Múzquiz.

El dirigente local del PRI, licenciado Luis Fernando Santos Flores, informó que los cursos tendrán cupo limitado, por lo que las personas interesadas podrán solicitar mayores informes directamente en las oficinas del partido.

Señaló que la intención es que en un plazo aproximado de 15 días ya se tenga definida la programación de alguno de los talleres, de acuerdo con la respuesta y el interés de las participantes.

Santos Flores explicó que, se seleccionarán una o dos comunidades del municipio para llevar estas capacitaciones, entre ellas Estación Barroterán, Rancherías o La Florida, con la finalidad de acercar las oportunidades de aprendizaje a las mujeres.

Destacó que el objetivo principal es proporcionar conocimientos que permitan a las participantes desarrollar alguna actividad productiva por cuenta propia y contribuir con ello a mejorar la economía familiar.

Asimismo, informó que continuarán las brigadas de asistencia social, las cuales se llevarán a cabo cada mes y comenzarán en los barrios y colonias con mayores necesidades del municipio, así como en los distintos minerales de Múzquiz.