También jovencita ya no quiere vivir

NUEVA ROSITA, COAH.- Una mujer de 24 años de edad intentó suicidarse cortándose las venas al presentar síndrome de enfermedad mental aguda compatible con esquizofrenia, la paciente ingresó al hospital Regional.

Además la mujer presentaba huellas visibles en el cuello como si trató de ahorcarse, debido a su padecimiento la fémina presenta un alto riesgo de acabar con su vida, por tal motivo los médicos de la clínica dialogaron con los familiares para que consiguieran un centro psiquiátrico para su atención inmediata.

Juan Arturo Montemayor Menchaca, Director médico del hospital Regional señaló que desafortunadamente el Centro de Salud Mental de Saltillo se encuentra saturado por lo que fue imposible ingresarla a ese lugar.

Los médicos del hospital tenían temor de dejarla sola por lo que sugirieron a la familia que buscará un lugar para recluirla y que fuera trasladada del mismo nosocomio hasta la clínica donde sería atendida debido a que volvería intentar acabar con su vida.

Montemayor Menchaca agregó que se le practicó un examen antidoping en un laboratorio privado debido a que el hospital carece de ese tipo de servicios, hasta el momento se desconocen los resultados.