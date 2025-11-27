Accidente automovilístico cobra la vida de un taxista en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente automovilístico ocurrido en las primeras horas de este jueves cobró la vida de un taxista identificado como Fidel Alejandro N, de 45 años de edad, quien perdió el control del vehículo que conducía y se impactó contra un árbol en la intersección de las calles Mina y Socorro en el barrio La Nogalera.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a bordo de un taxi Nissan March, color blanco, con número económico 2, cuando por causas aún no determinadas se desvió de su trayectoria y colisionó violentamente contra un árbol. El impacto fue de tal magnitud que provocó severos daños en la parte frontal del automóvil y lesiones fatales al chofer.

Fidel Alejandro, quien tenía su domicilio en la calle Guerrero del barrio Los Terreros, laboraba para el sitio de taxis "Águila", con base en la calle Presidente Juárez entre Zaragoza y Allende.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar el estruendo del choque, desplazándose al perímetro también cuerpos de emergencia quienes ya nada pudieron hacer por salvarle la vida al taxista puesto que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal, bajo el mando del director del Mando Coordinado José Ponce Sánchez, acudieron al lugar para acordonar la zona y permitir las labores de peritaje. Asimismo, un agente del Ministerio Público se presentó para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro, mientras que el vehículo fue retirado del lugar para su análisis pericial.

La comunidad de Múzquiz lamenta profundamente la pérdida de un trabajador del volante muy conocido en el Pueblo Mágico de Múzquiz, quien tenía 2 años y medio laborando para la base de taxis "El Águila".