Laura Jiménez celebra Tombolazo 2026 en Múzquiz con grandes premios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, llevó a cabo con gran éxito el tradicional "Tombolazo 2026", un sorteo de atractivos premios dirigido a reconocer y agradecer a las y los contribuyentes cumplidos del impuesto predial.

El evento se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, de forma transparente y en un ambiente de entusiasmo y participación ciudadana.

Para dar fe y legalidad al sorteo, se contó con la presencia del Notario Público Número 13, Patricio H. Ruiz, quien certificó el desarrollo del evento.

Además, dos niñas y un niño elegidos entre el público asistente fueron los encargados de extraer los 38 nombres de las y los ganadores, garantizando la transparencia y la confianza en el resultado.

Durante la jornada se entregaron diversos premios de gran utilidad para los hogares, entre ellos comedores, estufas, refrigeradores, lavadoras y modernos televisores Smart TV de 50 pulgadas.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de reconocer el esfuerzo de la ciudadanía que cumple puntualmente con sus obligaciones fiscales.

De manera especial, tres premios fueron entregados de forma inmediata al concluir el sorteo. Guadalupe Araceli Guajardo Loo recibió una lavadora, Rogelio Cardona Hernández resultó ganador de una estufa, y otro contribuyente obtuvo un minisplit, mismo que fue entregado en el lugar, lo que generó gran emoción entre los asistentes.

El "Tombolazo 2026" se consolida como una tradición que fortalece el vínculo entre el Ayuntamiento y la comunidad, fomentando la cultura de la responsabilidad tributaria y premiando la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

Con estas acciones, la administración municipal busca seguir impulsando la participación y el compromiso social en beneficio del desarrollo de Múzquiz.

Cabe destacar que los contribuyentes cumplidos también se beneficiaron con descuentos del 15%, 10% y 5%, dependiendo del mes en que realizaron su pago.

LISTA DE GANADORES – RIFA PREDIAL 2026

1. Juan José Galván Quirino – Minisplit

2. Guadalupe Arzola Alvarado – TV

3. María Elena Vázquez Martínez – Minisplit

4. Lina Cristina García Muñoz – Estufa

5. Guillermo Gerardo Hernández Garza – Minisplit

6. Juan Luis Rocha Cervantes – Refrigerador

7. Cecilia Martínez Garza – Minisplit

8. Nora Albeza de León Cervantes – Comedor

9. Jorge Soto Pecina – Minisplit

10. Guadalupe Araceli Guajardo Loo – Lavadora

11. Carolina Rincón Torres – Minisplit

12. Guadalupe de Jesús Moreno Guanajuato – TV

13. Gustavo González González – Minisplit

14. Guillermo Olvera Díaz – Estufa

15. María José Jiménez Banda – Minisplit

16. Gustavo Medina Huerta – Refrigerador

17. Francisca Rabago Vda. de Luna – Comedor

18. María de Jesús Torres Leija – TV

19. Juan Cocotle Hernández – Lavadora

20. Juan José Rodríguez Valdez – Minisplit

21. Ignacio Calzoncit Ovalle – Estufa

22. Carlos Humberto Martínez Camacho – Lavadora

23. Romelia Dueñas Vargas – Minisplit

24. Zeico Angélico Rodríguez Machado – Comedor

25. Rolando Gaona Rivas – Lavadora

26. Joana Martínez Garza – Minisplit

27. Reynaldo Olivares Sánchez – Refrigerador

28. Guadalupe Flores Cabrera – TV

29. Isela María Maltos Romo – Minisplit

30. Rogelio Cardona Hernández – Estufa

31. Sara Leonor Morales de Hoyos – Refrigerador

32. René Gaspar González Cervantes – Minisplit

33. José Ángel Hernández García – Estufa

34. Jezabel Ochoa Estrada – Refrigerador

35. Ofelia Ortega Zamarrón – Lavadora

36. Pedro Eleizondo Maldonado – Minisplit

37. Irasema Flores Oñate – TV

38. José Luis Rodríguez Takajasi – Comedor

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de reconocer y premiar la responsabilidad ciudadana, fortaleciendo la participación y confianza de la población.