Brigada de Atención en Múzquiz facilita trámites del Registro Civil

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Civil del Estado a la comunidad de Múzquiz, este miércoles se puso en marcha la Brigada de Atención en el Auditorio Municipal 'Urbano Santos'.

Durante dos días, las personas podrán realizar diversos trámites y solicitudes de constancias, presentando original y dos copias de los documentos requeridos ya sea al tramitar actas de nacimiento, actas de matrimonio, de defunción o divorcio.

Gabriela Maltos Estrada, directora del DIF municipal, explicó que también se expedirán certificados de inexistencia para comprobar nacimientos en Coahuila.

La brigada atenderá en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde por lo que, este miércoles se realizan correcciones de errores en actas con un costo de 50 pesos, registros, y expedición de constancias de inexistencia.

El jueves 26 de marzo, se llevará a cabo la expedición de actas, con un precio de 20 pesos para actas locales y 40 pesos para actas foráneas.

También se contempla la atención de trámites relacionados con cambio de género, previa gestión en el DIF municipal.

Estas acciones se concretaron gracias a las gestiones de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, destacando la entrevistada que, conforme lleguen los ciudadanos y ciudadanas, se les otorgará un número para ser atendidos.

Cabe destacar que en brigadas anteriores se han realizado cerca de 300 correcciones en documentos, debido a errores generados durante la digitalización de actas de nacimiento, lo que refuerza la importancia de acercar estos servicios a la población.