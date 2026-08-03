Oficina Móvil del SAT ofrecerá trámites fiscales en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal del Pueblo Mágico de Múzquiz invita a la ciudadanía a aprovechar la visita de la Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ofrecerá diversos trámites fiscales de manera gratuita y sin necesidad de salir del municipio.

El módulo de atención estará disponible el miércoles 6 de agosto, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en el Centro de Gobierno, ubicado sobre el bulevar Kickapoos s/n, segunda planta.

Durante la jornada, los contribuyentes podrán realizar trámites como inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de la firma electrónica, obtención de la Constancia de Situación Fiscal y altas ante el Sistema de Administración Tributaria.

Para acceder a los servicios será necesario presentar credencial para votar (INE) original, memoria USB nueva, correo electrónico con acceso al momento del trámite y CURP.

El secretario del ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, informó que el módulo contará con cupo limitado de 50 personas, por lo que será indispensable realizar el registro previo en la Presidencia Municipal para asegurar un lugar.

El Ayuntamiento reiteró la invitación a la población para aprovechar esta jornada, la cual permitirá efectuar diversos trámites fiscales de manera rápida, gratuita y cercana a los contribuyentes del municipio.