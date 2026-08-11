INE ofrece trámites de credencial para votar en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) está instalado en el salón de Jubilados y Pensionados, Delegación 321, de la Villa de Palaú, donde brinda atención a la ciudadanía.

El personal permanecerá en este punto hasta el próximo 14 de agosto, con el objetivo de facilitar a los habitantes diversos trámites relacionados con la credencial para votar.

Entre los servicios disponibles se encuentran la entrega de credenciales de elector, cambios de domicilio, correcciones de datos y reposiciones de identificación.

A través del INE se exhorta a los ciudadanos que requieran realizar alguno de estos trámites a acudir al módulo durante el periodo establecido para recibir atención.

Para cualquier trámite de la credencial para votar, los interesados deberán presentar el acta de nacimiento original, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

La presencia temporal del módulo en la Villa de Palaú permite acercar estos servicios a los habitantes y facilitar la actualización o reposición de su credencial para votar.