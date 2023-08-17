Transforma DIF vida de familia

Múzquiz, COAH.- En un gesto conmovedor y solidario, la licenciada María Elena Flores Guerra, en representación del DIF de Múzquiz, acompañada por el respaldo del Departamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento dirigido por Tania Flores Guerra, ha demostrado nuevamente el compromiso inquebrantable de la administración municipal con sus ciudadanos. La noble visita tuvo lugar en el hogar de una familia en situación de vulnerabilidad, cuya vida experimentó un giro trascendental.

La pareja de adultos mayores que habita esta humilde morada se encontraba en un estado de abandono por parte de su propia familia, enfrentando desafíos considerables en términos de limpieza y condiciones de vida dignas. Con la empatía y la determinación que caracterizan a la alcaldesa Tania Flores Guerra y a su equipo, la licenciada María Elena Flores Guerra llevó a cabo una visita que cambió su realidad de manera significativa.

La comunidad se conmovió al ver cómo la licenciada María Elena Flores Guerra y su equipo se involucraron personalmente en la limpieza y renovación del hogar de esta familia vulnerable. Desde la remoción de escombros hasta la instalación de nuevos enseres, cada detalle se cuidó meticulosamente para asegurar que el hogar fuera más seguro y cómodo para sus habitantes.

"El compromiso del Ayuntamiento que dirige la alcaldesa Tania Flores Guerra, siempre será con nuestra querida ciudadanía, especialmente con aquellos que más lo necesitan, como los menores y los adultos mayores", declaró con firmeza la licenciada María Elena Flores Guerra durante su visita. Esta acción no solo es un testimonio del trabajo en equipo y el esfuerzo mancomunado entre las distintas instancias municipales, sino también una representación tangible de los valores humanos que guían a esta administración.

La visita resalta la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos de dificultad, y muestra cómo una comunidad comprometida puede marcar una diferencia real en la vida de aquellos que enfrentan desafíos. Con gestos como este, el municipio de Múzquiz se erige como un modelo de empatía y responsabilidad social, promoviendo la dignidad y el bienestar de todos sus ciudadanos.