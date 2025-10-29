Contactanos

Coahuila

Estudiantes Denuncian Acoso de Docentes en UTC

Estudiantes de UTC reportan conductas inapropiadas de docentes. Exigen medidas.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 29 octubre, 2025 - 08:28 p.m.
Estudiantes Denuncian Acoso de Docentes en UTC
Estudiantes de la UTC exigen a las autoridades atender las denuncias de acoso que involucran también a docentes.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.–Tras la reciente expulsión de un alumno acusado de espiar y grabar a mujeres dentro de un baño de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), estudiantes de la institución comenzaron a denunciar que el acoso no solo proviene de sus compañeros, sino también de algunos docentes.

"Si ya expulsaron a este chavo, también deberían de investigar a más estudiantes e incluso a maestros que son acosadores", expresó una alumna, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

De acuerdo con varios testimonios recabados, los señalamientos hacia personal académico no son nuevos. Alumnas y alumnos aseguran que desde hace tiempo han reportado conductas inapropiadas y comentarios fuera de lugar sin que se tomen medidas contundentes.

Ante esta situación y al ver que ya se actuó en la institución una vez escalado el problema, el alumnado exige a las autoridades universitarias reforzar los protocolos de atención y garantizar un ambiente seguro y libre de violencia dentro del plantel.

1 / 1
Estudiantes Denuncian Acoso de Docentes en UTC

  • Estudiantes Denuncian Acoso de Docentes en UTC

  • Estudiantes Denuncian Acoso de Docentes en UTC
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados