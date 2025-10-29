Estudiantes Denuncian Acoso de Docentes en UTC

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.–Tras la reciente expulsión de un alumno acusado de espiar y grabar a mujeres dentro de un baño de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), estudiantes de la institución comenzaron a denunciar que el acoso no solo proviene de sus compañeros, sino también de algunos docentes.

"Si ya expulsaron a este chavo, también deberían de investigar a más estudiantes e incluso a maestros que son acosadores", expresó una alumna, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

De acuerdo con varios testimonios recabados, los señalamientos hacia personal académico no son nuevos. Alumnas y alumnos aseguran que desde hace tiempo han reportado conductas inapropiadas y comentarios fuera de lugar sin que se tomen medidas contundentes.

Ante esta situación y al ver que ya se actuó en la institución una vez escalado el problema, el alumnado exige a las autoridades universitarias reforzar los protocolos de atención y garantizar un ambiente seguro y libre de violencia dentro del plantel.