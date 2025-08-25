Menor con fractura en codo tras caída de caballo recibe atención médica

Un menor de siete años, identificado como Gilberto, fue ingresado al área de urgencias del Hospital General Centro de Salud tras sufrir una fractura en el codo izquierdo, aparentemente provocada por una caída. El incidente ocurrió mientras la familia se encontraba en tránsito desde el ejido Santa María.

Según el reporte médico, el niño presentaba una lesión severa en la extremidad superior, la cual fue diagnosticada como fractura por especialistas del nosocomio. Aunque no se precisaron las circunstancias exactas del accidente, se presume que pudo haber caído de un caballo, dado el contexto rural de donde proviene la familia.

Como parte del protocolo institucional, el hospital notificó a la Agencia del Ministerio Público con sede en Nueva Rosita sobre el ingreso del menor, debido a que las causas del incidente no fueron confirmadas por el personal médico ni de enfermería.

Los padres del niño lo trasladaron de inmediato al hospital, alarmados por el dolor intenso que manifestaba. Gilberto fue intervenido quirúrgicamente por el equipo de traumatología, quienes actuaron para estabilizar la fractura y mitigar el sufrimiento del pequeño.

Afortunadamente, el menor no presentó otras lesiones que pusieran en riesgo su vida. Las caídas de caballo son frecuentes en comunidades rurales, lo que refuerza la necesidad de reforzar medidas preventivas en zonas de actividad ecuestre.