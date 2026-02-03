Academia Bravos de Sabinas realiza exitoso tryout de béisbol en Coahuila

VILLA DE AGUJITA, COAH. - Con el objetivo de conformar los dos equipos representativos que participarán en la Liga de Nuevos Valores en la ciudad de Frontera, Coahuila, la Academia Bravos de Sabinas llevó a cabo con éxito un tryout en el que decenas de jóvenes demostraron sus habilidades y pasión por el béisbol.

Durante la jornada, los aspirantes mostraron su talento en distintas pruebas técnicas y de juego, lo que permitió a los entrenadores observar de cerca el potencial deportivo que existe en la región. La convocatoria fue recibida con entusiasmo por la comunidad, que reconoció la importancia de abrir espacios para el desarrollo de nuevas generaciones de peloteros.

Este esfuerzo se fortalece gracias al apoyo de la familia Calvillo Andrade y al respaldo deportivo de la Fundación Bravitos de Corazón, quienes han impulsado una nueva etapa de la Academia Bravos. La finalidad es potenciar el talento local y regional, brindando oportunidades a jóvenes que sueñan con destacar en el béisbol competitivo.

La iniciativa refleja el compromiso de la Academia Bravos de Sabinas con la formación deportiva y el desarrollo integral de los jóvenes, consolidándose como un semillero de valores y disciplina. Con el lema "Más Bravos que nunca", la organización reafirma su propósito de mantener viva la pasión por el béisbol en la Región Carbonífera.

Finalmente, los organizadores agradecieron a cada uno de los participantes y colaboradores que hicieron posible el éxito del tryout, destacando que este tipo de actividades son esenciales para fortalecer la identidad deportiva de Sabinas y proyectar a sus talentos hacia escenarios de mayor nivel competitivo.