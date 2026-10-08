Gobierno de San Juan de Sabinas trabaja en drenaje sanitario

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - Con trabajo en territorio, atención directa y acciones para resolver las necesidades de la ciudadanía, Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas, mantiene un intenso ritmo de trabajo para atender la problemática del drenaje sanitario en distintos sectores de Nueva Rosita.

Siguiendo el ejemplo de cercanía y trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Ulises Cárdenas se mantiene presente en las zonas que requieren atención, dando seguimiento a las labores de rehabilitación de la red sanitaria mediante la instalación de tubería y el uso de maquinaria pesada para avanzar en la solución de los problemas reportados por las familias.

En cada jornada, el diálogo directo con los vecinos es parte fundamental del trabajo. Ulises escucha sus inquietudes, conoce de primera mano las afectaciones y da seguimiento a las acciones que se desarrollan para responder a una de las demandas más sensibles de la población. Los propios ciudadanos han reconocido su presencia y disposición para atender esta problemática.

El trabajo no se detiene. La atención a los servicios básicos continúa como una prioridad para el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, con presencia en las colonias, respuesta a los reportes ciudadanos y labores enfocadas en resolver problemas que por mucho tiempo han afectado la tranquilidad de las familias. La instrucción es clara: estar cerca de la gente, atender sus necesidades y trabajar hasta encontrar soluciones.