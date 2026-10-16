San Juan de Sabinas: Apoyo a 60 productores agrícolas con semilla de avena

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con una inversión de 210 mil 100 pesos, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas benefició a 60 productores agrícolas con la entrega de 10 toneladas de semilla de avena forrajera, destinadas a la siembra de 83 hectáreas, para fortalecer la producción agrícola y ganadera de las comunidades rurales.

Durante el evento, realizado en el Salón de Usos Múltiples del DIF de Nueva Rosita, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, Ulises Cárdenas Herrera, destacó que este apoyo representa una oportunidad para mejorar las condiciones de producción de los ejidatarios, fortalecer la alimentación del ganado y contribuir a la economía de las familias que dependen del campo.

Precisó que el Gobierno Municipal aporta 52 mil 525 pesos, equivalentes al 25 por ciento de la inversión total, como parte del compromiso de respaldar a los productores y atender las necesidades de las comunidades ejidales.

Ulises Cárdenas Herrera reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la colaboración de Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, para sumar esfuerzos y promover acciones que contribuyan al desarrollo del sector rural. Destacó que la coordinación entre el Estado y el municipio permite acercar apoyos que benefician directamente a quienes trabajan y producen en el campo.

En su mensaje, también destacó la importancia del Festival Rodeo Saltillo 2026, una celebración que proyecta las tradiciones vaqueras de Coahuila, fortalece la identidad rural y genera actividad turística y económica. Señaló que estos eventos reflejan el orgullo de pertenecer a una tierra de gente trabajadora, donde el campo y sus costumbres forman parte esencial de la historia y la vida de las comunidades.

Asimismo, reconoció las acciones que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad, al señalar que contar con condiciones de tranquilidad es fundamental para las familias y para el desarrollo de las actividades productivas.

En representación de los beneficiarios, José Evaristo Beltrán Hernández, ejidatario de Sauceda del Naranjo, agradeció a las autoridades municipales y estatales por este respaldo, al señalar que la semilla permitirá aprovechar las tierras, fortalecer la alimentación del ganado y continuar con las actividades productivas de sus comunidades.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, Ulises Cárdenas también reconoció la contribución de las mujeres de los ejidos, destacando su esfuerzo y participación en la economía familiar y en el bienestar de las comunidades.

Al evento asistieron Ramiro Portales, director de Desarrollo Rural Municipal; el ingeniero Francisco Maldonado Camacho, jefe del Distrito 02 de la SADER; José Luis Olvera Solís, regidor comisionado en Desarrollo Rural, además de síndica, regidores, funcionarios de la Administración Municipal y ejidatarios de San Juan de Sabinas.