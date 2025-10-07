Unidad étnia Kikapoo a punto de caer del puente Charco Azul

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una unidad perteneciente a la etnia Kikapoo estuvo a punto de caer del puente 'Charco Azul', ubicado sobre la carretera que conecta con dicha reserva.

El incidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo, quedando a escasos metros de precipitarse, siendo detenida la unidad únicamente por la estructura metálica del puente.

Los ocupantes, que resultaron con golpes contusos, trascendió que, fueron auxiliados en el lugar y trasladados a un hospital privado para recibir atención médica.

Elementos del cuerpo de bomberos de Múzquiz, así como personal de Protección Civil Municipal y oficiales de Seguridad Pública Municipal, acudieron rápidamente al sitio del accidente para brindar apoyo y tomar conocimiento de los hechos.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió evitar una tragedia mayor y asegurar la zona para prevenir nuevos incidentes en dicho sitio.

El percance tuvo lugar en el tramo que conecta la carretera estatal número 20 con la comunidad Kikapoo y la etnia El Nacimiento. Según los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control del volante por causas aún no determinadas, lo que provocó que el vehículo se desviara peligrosamente hacia el borde del puente.

La unidad accidentada se dirigía a la reserva Kikapoo como parte de sus recorridos habituales. Tras el incidente la Van, fue remolcada por una grúa perteneciente a la misma etnia y llevada de vuelta a la comunidad para su evaluación mecánica y reparación.

Las autoridades locales exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía, especialmente en zonas de alto riesgo como el puente 'Charco Azul'.

Asimismo, se informó que se realizarán inspecciones en la infraestructura del puente para garantizar su seguridad y evitar futuros percances automovilísticos.