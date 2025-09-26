Universidad Metropolitana de Coahuila concluye actividades presenciales en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La Universidad Metropolitana de Coahuila, con sede en Nueva Rosita, ha concluido sus actividades académicas presenciales desde el pasado mes de agosto.

De manera tentativa, la institución continuará brindando servicios educativos de forma virtual a corto plazo, mientras que sus instalaciones físicas permanecerán cerradas, operando únicamente en el ámbito administrativo.

Fundada en 1996, esta casa de estudios mantuvo presencia en la región durante 29 años, iniciando actividades en la Secundaria Técnica Número 51 "Julio Galán Romo", donde se ofrecía clases a estudiantes de nivel bachillerato.

Su evolución institucional la llevó a ocupar distintos espacios educativos, consolidándose como una opción académica para jóvenes de la zona Carbonífera.

Con el paso del tiempo, la universidad se trasladó a la secundaria "Juvenal Boone Flores" y finalmente a un edificio ubicado en el centro de Nueva Rosita, inmueble que ahora será ocupado por SIMAS Carbonífera, marcando el fin de una etapa para la institución.

El licenciado Sergio Camacho Huerta, quien fungió como director en los inicios del plantel, expresó que la universidad deja un legado significativo en la comunidad.

Durante su trayectoria, ofreció programas de licenciatura en derecho, contabilidad, sistemas computacionales, comercio exterior, administración de empresas, etc., formando a generaciones de profesionistas que hoy contribuyen al desarrollo regional.

Aunque el cierre presencial representa un cambio importante, se espera que la modalidad virtual permita a los estudiantes concluir sus estudios sin interrupciones.