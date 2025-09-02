Estudiante Universitario Causa Accidente Vial en Cabecera Municipal

Un estudiante universitario fue el protagonista de un percance vial registrado en una de las arterias de la cabecera municipal, ocasionando daños materiales en la vía pública y generando la movilización de cuerpos de seguridad.

El presunto responsable fue identificado como Rogelio N., de 23 años de edad, con domicilio en la calle Federico Chapoy de la colonia Guillermo Hernández.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía un vehículo con placas de circulación FEU-349-C cuando perdió el control del volante, provocando el accidente.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Los oficiales procedieron a recabar información y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH), documento que será integrado a la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Como resultado del percance, se reportó la caída de una nomenclatura urbana y daños en aproximadamente un metro de cordón de banqueta. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el incidente generó preocupación entre vecinos y transeúntes que presenciaron el momento.

Dado lo anterior, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas de alto tránsito.

El caso será turnado a las instancias correspondientes para determinar las sanciones aplicables conforme a la ley.