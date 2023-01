Urge modernizar el transporte urbano

Un clamor generalizado encontramos en varios municipios del estado por la falta de un buen servicio de transporte, sin duda, es urgente que se logre la modernidad de los camiones, que cumplan con el servicio y que los choferes sean educados con los usuarios.

Ya hemos dado cuenta de que en la mayoría de los municipios de Coahuila, los concesionarios no cumplen con la ley de transporte en el estado respecto a la antigüedad de sus unidades.

También de la falta de capacitación de los choferes, y de la atención a las fallas físico mecánicas que van presentando las unidades, pues es común ver camiones con asientos rotos, vidrios dañados, y hasta llantas en mal estado y mofles rotos.

Y qué decir de los camiones que estando en ruta se quedan tirados, y los usuarios deben bajar de la unidad que queda fuera de servicio por alguna descompostura, los usuarios tienen dos opciones, esperar la siguiente unidad de la ruta sin pagar de nuevo, o tomar otro tipo de transporte para llegar a su destino.

Hay incluso usuarios que a través de nuestras redes sociales han denunciado que los transportistas solo cambian el chasis y otras piezas a la unidad para hacerla pasar por un modelo más reciente.

En Monclova, Claudia Cecilia Campos Vázquez, estudiante de una secundaria del sector oriente dijo que ella tiene que tomar el camión a las seis para poder llegar a tiempo, pues la ruta Flores Borja se tarda mucho en pasar y la mayoría del tiempo van con sobre cupo, lo que no les permite llegar a tiempo a la escuela.

Por su parte, María Enriqueta Salas mencionó que aunque fue buena idea que se retomara la ruta Primero de Mayo que va hasta la colonia 288, los camiones no están en buen estado, por lo que los desperfectos son muy comunes, teniendo incluso que descender de la unidad y trasbordar a otra, cuando así se requiere.

TAMBIÉN SE QUEJAN USUARIOS EN SALTILLO

La señora Alicia Rodríguez expresó que de manera diaria debe acudir a terapias por la condición de discapacidad que padece y su queja es que los choferes no están capacitados para tener empatía con personas como ella: "No se acercan debidamente a la parada, entonces debo caminar hasta el carril donde se ponen para poder subirme y me apuran aunque me ven que no puedo avanzar rápido; tampoco tienen los estribos adecuados y batallo para poder subir".

Por su parte, Esmeralda Martínez coincidió en la falta de capacitación de los choferes, así como las malas condiciones en que se encuentran las unidades: "Hay algunos camiones que ya no traen ni asientos, no cierran las ventanas y si llueve o hace frío así, nos tenemos que aguantar; yo traigo a mi hijo de tres años conmigo y no se esperan a que me suba bien y creo que eso nos pone en riesgo".

TRUENAN AMAS DE CASA CONTRA EL TRANSPORTE, EN NUEVA ROSITA

Amas de casa "truenan" en contra del transporte colectivo combis, por el pésimo servicio que están prestando últimamente a la comunidad, "las unidades son viejísimas que en ocasiones nos quedamos "tirados" a medio camino y tenemos que trasladarnos a pie al lugar donde vamos".

Así lo externó la señora Inocencia Portales quien se encontraba sumamente molesta, debido a que por espacio de una hora con 45 minutos permaneció en espera de una unidad que nunca pasó.

Por lo que tuvo que trasladarse a pie desde la colonia Sarabia que se ubica al norte de la ciudad hasta el centro comercial, el tramo que recorrió es considerable ya que está retirado del perímetro donde radica.

"VIAJAR EN COMBI ES MUY TEDIOSO", DICEN USUARIOS DE MÚZQUIZ

Utilizar el servicio de combis es muy tedioso, expresó el ama de casa de nombre San Juanita habitante del barrio La Piedra quien a sus 60 años de edad menciona que prefiere caminar para llegar a su destino dentro de la mancha urbana de la cabecera municipal.

Mencionó que desde hace 2 años las combis dejaron de ser una opción para ella en el sentido de trasladarse de un lugar a otro, aparte que ya no pasan seguido por la ruta, sino cada hora al circular únicamente tres unidades.

POCOS CAMIONES EN PIEDRAS NEGRAS

Aunque en el municipio de Piedras Negras podría decirse que existen camiones en mejores condiciones que en los demás, los usuarios se quejan de que son pocas unidades y por lo tanto esperan mucho para poder abordar.

Hay incluso en este municipio fronterizo quienes opinan que la única opción es viajar en taxi para transportarse, pero el servicio es muy caro, y terminan pagando a cambio de llegar a tiempo a sus centros de trabajo, como es el caso de Roberto Neavez Sandoval.

EN ACUÑA SE QUEJAN DE PÉSIMO SERVICIO

Los usuarios en Ciudad Acuña como el caso de Víctor Chávez dijo que mucha gente prefiere pagar taxi para llegar a su destino y esto provoca un golpe a la economía familiar.

Mientras que el dueño de una veterinaria, Juan Antonio Pérez señaló que frente a su negocio hay una parada de transporte y era testigo del tiempo que los usuarios esperaban su unidad para poder transportarse, y no hay quien controle esto de los itinerarios para brindar un buen servicio.

Por eso y muchas otras situaciones es urgente que las autoridades "tomen el toro por los cuernos" y ´le entren´ a brindar soluciones para hacer que los municipios de Coahuila tengan un servicio eficiente y de calidad para los usuarios.

*** créditos

DIANA ORTIZ, TEDDY FUENTES, GERARDO MARTÍNEZ, HILDA SEVILLA, MARÍA FLORES, ÁNGEL GARCÍA, DORA CRUZ, ALMA FLORES Y TERESA MUÑOZ

Aunque la ruta Directo es la que mejor califican las autoridades, a simple vista, los camiones no son muy modernos.

Hay denuncias de que solo cambian el chasis y otras piezas a la unidad para hacerla pasar por camiones de modelos más recientes.

Los inspectores no vigilan que los choferes estén conscientes de la seguridad de los pasajeros al subirlos.

Alicia Rodríguez, usuaria de la Ruta Roma, en Saltillo.

Esmeralda Martínez se quejó de las condiciones de los camiones urbanos.

En Piedras Negras usuarios se quejan de que son pocos camiones y tardan mucho por abordar su transporte.

Roberto Neavez Sandoval

Víctor Chávez, Encargado de Artes en el Teatro de la Ciudad, 30 años.

Juan Antonio Pérez, Dueño de Veterinaria, 65 años.

San Juanita, vive en el Barrio La Piedra

Francisco Suárez Lozano de 59 años de edad, se dedica a reparación de maquinaria pesada.

Inocencia Portales.