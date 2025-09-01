Aumenta Derrama Económica y Visitantes en Coahuila

Durante el reciente éxodo vacacional 2025 con duración de 45 días, el estado de Coahuila logró superar con las metas establecidas en materia turística, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del norte del país.

De acuerdo a cifras oficiales, se registró una derrama económica de 1,460 millones de pesos y la llegada de 1 millón 150 mil visitantes, lo que representa un incremento significativo respecto a años anteriores.

La información fue proporcionada por la licenciada Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo del Estado, quien destacó el esfuerzo conjunto entre autoridades, prestadores de servicios y comunidades locales para ofrecer experiencias de calidad a los turistas.

"Estos resultados reflejan el compromiso de Coahuila con el desarrollo turístico sustentable y la promoción de nuestras riquezas culturales y naturales", señaló.

La funcionaria estatal ofreció estas declaraciones en entrevista, luego de asistir a la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Secundaria del Estado "Profesor Agustín Terrazas Menchaca", ubicada en esta ciudad.

Entre los destinos más visitados durante el periodo vacacional se encuentran Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Arteaga y el Pueblo Mágico de Múzquiz, que atrajeron tanto a turistas nacionales como internacionales.

Las actividades ecoturísticas, las rutas del vino y los festivales culturales fueron algunos de los principales atractivos que impulsaron la afluencia.

Con estos resultados, Coahuila se posiciona como un referente en la industria turística del país, y las autoridades ya trabajan en nuevas estrategias para mantener el crecimiento sostenido.

La Secretaría de Turismo anunció que se fortalecerán campañas de promoción y se impulsarán proyectos de infraestructura que permitan recibir aún más visitantes en los próximos periodos vacacionales.