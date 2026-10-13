Carlos Jiménez Villarreal arranca campaña de vacunación en Sabinas

SABINAS, Coah.- Con el objetivo de prevenir enfermedades y proteger a la población durante la temporada invernal, arrancó en Sabinas la campaña de vacunación contra la influenza 2026-2027, mediante una jornada simultánea en instituciones educativas de Coahuila.

El evento se llevó a cabo en la escuela primaria Lázaro Cárdenas y fue encabezado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, acompañado por autoridades educativas, representantes legislativos, personal de salud, docentes, padres de familia y estudiantes.

Durante su mensaje, Jiménez Villarreal destacó que, por instrucciones del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, la campaña inició de manera simultánea en distintos planteles educativos de la entidad, con el propósito de fortalecer la prevención y proteger la salud de niñas, niños y de la población en general.

Por su parte, la directora de Servicios Educativos en Coahuila, Malú Rodríguez, reconoció la coordinación entre las secretarías de Salud y Educación para impulsar acciones conjuntas que contribuyan a prevenir enfermedades y fomentar el cuidado de la salud en las comunidades escolares.

Como parte de la jornada, estudiantes, docentes, directivos y padres de familia de la primaria Lázaro Cárdenas recibieron la vacuna contra la influenza, con lo que se refuerzan las medidas preventivas ante la llegada de la temporada invernal.

Finalmente, el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 invitó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud y hospitales generales para recibir la vacuna, disponible para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con esta enfermedad.