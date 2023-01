Van por candidatura tres independientes

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila avaló este lunes tres solicitudes de candidatos independientes que buscan la gobernatura de Coahuila en las elecciones que se llevarán a cabo en el Estado durante el presente año.

Se trata de Juan Cristóbal Cervantes Herrera, de Saltillo y quien ya había buscado ser alcalde de la Capital del Estado; el organismo también validó la documentación de Fernando Rodríguez González, abogado y ex obrero del municipio de Castaños, representante de la asociación civil "México Avante Fuerte A, C." y cercano al Sub Secretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Berdeja.

De igual manera, en la sesión extraordinaria que celebró el IEC.

Finalmente, Roberto Quezada Aguayo, de Saltillo, quedó también registrado como candidato independiente para la contienda electoral del 2023, al respecto, la encargada de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del instituto, Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, señaló que los tres cumplieron en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la Ley Electoral.

Debido a lo anterior, podrán comenzar a recaudar el apoyo de la ciudadanía a partir del día siguiente de que se obtenga la calidad de aspirantes, es decir desde este martes 10 de enero hasta el 12 de febrero del presente año y de esta manera, participar en las elecciones de la gubernatura del Coahuila, mismas que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio.