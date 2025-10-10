Incendio arrasa vivienda en Minas La Florida

MINAS LA FLORIDA, COAH.- Una vivienda fue consumida por las llamas en este mineral, luego de que se reportara un incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia y policiacos.

Los bomberos acudieron al lugar para sofocar el siniestro, que rápidamente se propagó por toda la casa habitación donde José N de 40 años de edad y su familia perdieron todas sus pertenencias materiales, quedando únicamente con lo puesto.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron pérdidas humanas, lo que fue considerado un alivio dentro del devastador panorama registrado sobre la calle 1 de mayo.

Los vecinos del sector se mostraron consternados ante lo ocurrido y ofrecieron apoyo a los damnificados. De acuerdo con los primeros reportes, se presume que el incendio fue provocado por las velas encendidas en un altar.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar esta hipótesis y descartar otras posibles causas.

Durante las labores de combate al fuego, se contó con el respaldo de los bomberos de San José del Aura, quienes colaboraron estrechamente con sus homólogos locales para controlar la situación.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia y rescate, se evitó que el fuego se extendiera a viviendas cercanas. El Mando Coordinado de Seguridad Pública también tomó conocimiento de los hechos y se encuentra en seguimiento del caso.