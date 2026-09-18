Descuentos del 50% en control vehicular en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El recaudador de Rentas en el municipio de San Juan de Sabinas, licenciado Víctor Manuel Dávila Viramontes, informó que la promoción "Venta Nocturna" Fiestas Patrias 2026 ha tenido una respuesta favorable y representa un beneficio para los propietarios de vehículos.

Explicó que durante los días 17, 18 y sábado 19 de septiembre se aplica un 50 % de descuento en adeudos de control vehicular, incluyendo refrendos de años anteriores, cambios de propietario y placas, en un horario de 9:00 a. m. a 12:00 a. m.

Dávila Viramontes señaló que las personas que durante estos días generen e impriman en el portal su formato de pago con el descuento tendrán hasta el 30 de septiembre para hacer efectivo el pago correspondiente.

Destacó que la ciudadanía ha respondido favorablemente al programa al señalar que la última persona atendida en la oficina de Recaudación de Rentas el pasado jueves 17 de septiembre realizó su trámite a las 23:55 horas.

Por ello, invitó a la ciudadanía a acudir al departamento de Recaudación de Rentas para conocer la situación que guarda su vehículo y aprovechar los beneficios de la promoción.

Añadió que el programa "La Mera Mera" no es acumulable con el descuento especial de la "Venta Nocturna"; sin embargo, las personas con discapacidad y adultos mayores sí pueden acceder al beneficio correspondiente.

Finalmente, informó que actualmente se registra un 50 % de cumplimiento en el pago de control vehicular, de un padrón aproximado de 22 mil vehículos, lo que significa que existe otro 50 % pendiente de pago.