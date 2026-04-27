Víctor Chavarría triunfa en la Muestra Nacional Dorper en Aguascalientes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la Muestra Nacional Dorper y Dorper Blanco, celebrada en el marco de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, el Rancho La Ilusión del Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila, se convirtió en protagonista al arrasar con los premios en distintas categorías de esta competencia ovina de gran prestigio.

El licenciado Víctor Chavarría, dueño del rancho, informó que, obtuvieron el primer lugar en la categoría de campeona cordera reservada Dorper Blanco, además del segundo lugar en cordera Dorper Blanco y primer lugar en cordero Dorper Blanco. Estos reconocimientos consolidan la calidad genética que distingue al criadero.

Los logros no se detuvieron ahí: también alcanzaron el primer lugar en cordero Dorper Blanco, segundo lugar en cordera Dorper y tercer lugar en cordera Dorper, además de un segundo lugar en cordero Dorper.

"Fue una competencia muy cerrada, felicitamos a todos nuestros amigos productores por tan excelente genética", expresó el entrevistado.

El representante destacó que, aunque participaron en nombre de la Asociación de Ovinocultores de Nuevo León Agleoce NL, su mayor orgullo es haber llevado en alto el nombre de Coahuila y, en particular, del municipio de Múzquiz.

"Hoy representamos a nuestro estado y a nuestra tierra con mucho orgullo", señaló.

Finalmente, Víctor Chavarría subrayó el esfuerzo que implicó recorrer 1,200 kilómetros para participar en el evento, resaltando que los animales dieron lo mejor en la pista.

"Nos vamos contentos a casa, nos falta mucho por hacer y por aprender, pero hoy estamos satisfechos con lo realizado a través del Rancho La Ilusión, criadero Dorper, siempre tu mejor opción: genética de campeones", concluyó.