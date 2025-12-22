Incendio en Múzquiz amenaza bodega de mueblería: Protección Civil actúa rápido

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio de gran magnitud arrasó con más de una hectárea de pastizal a un costado de la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta Múzquiz con Boquillas del Carmen.

El fuego, que presuntamente fue provocado, estuvo a punto de alcanzar una bodega perteneciente a una reconocida mueblería de la cabecera municipal, generando alarma entre los habitantes y trabajadores del área.

El director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que, gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos, al mando del director Valentín Elizalde Nieto, se logró contener el siniestro antes de que causara daños mayores.

La oportuna respuesta evitó que las llamas alcanzaran instalaciones de alto valor económico y potencial riesgo.

El fuego se originó en los terrenos aledaños a la mencionada bodega y se extendió rápidamente debido a las condiciones secas del pastizal, alcanzando hasta las inmediaciones del rancho "La Gaviota".

Las labores de sofocación se prolongaron por varias horas, en las que los elementos combatieron intensamente el avance del fuego.

Guajardo Loo destacó la coordinación entre las distintas dependencias de emergencia y reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar acciones que puedan desencadenar incendios, especialmente en áreas donde la vegetación seca representa un alto riesgo. "La prevención es clave para evitar tragedias", subrayó.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y deslindar responsabilidades en caso de confirmarse que fue provocado.