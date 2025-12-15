Protección Civil Múzquiz rescata lechuza en barrio La Piedra

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Personal de Protección Civil Municipal acudió al llamado de vecinos del barrio La Piedra, en el Pueblo Mágico de Múzquiz, para capturar una lechuza que había sido avistada.

Esto lo informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de la dependencia, quien destacó la importancia de atender este tipo de reportes para proteger a la fauna silvestre.

Este avistamiento se suma a otro ocurrido menos de 72 horas antes, en el patio de una escuela primaria.

En esta ocasión, cuando una familia encontró el ave sobre un camino de vialidad, decidieron resguardar esta especie en su domicilio, ubicado en la calle Jiménez, número 406 al Sur entre Cruz Maltos y Francisco I. Madero, y posteriormente solicitaron el apoyo de Protección Civil para su resguardo y atención.

Guajardo Loo explicó que este tipo de aves han sido localizadas de forma recurrente en distintas zonas del municipio, ya que suelen anidar en los árboles.

Por ello, hizo un llamado a la población para que no las agreda ni las ahuyente, y mucho menos las ataque con piedras, como lamentablemente ha ocurrido en algunos casos.

"Es importante que la ciudadanía entienda que estas aves no representan un peligro. Al contrario, forman parte del equilibrio ecológico de nuestra región. Si se detecta alguna, lo mejor es reportarla a Protección Civil para que podamos capturarla de forma segura, revisar su estado de salud y regresarla a su hábitat natural", señaló el funcionario.

Finalmente, Protección Civil reiteró su compromiso con la protección de la fauna silvestre y agradeció la colaboración de los ciudadanos que han actuado con responsabilidad.

Asimismo, invitó a la comunidad a mantenerse atenta y continuar reportando cualquier avistamiento de estas especies para garantizar su bienestar y conservación.